LORETTA TORNA IN SELLA PER LA RICERCA CONTRO IL TUMORE AL SENO

Stamattina il Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina e Francesca Lovato degli Amici del 5° Piano hanno incontrato Loretta Pavan, donna e ciclista straordinaria tornata a farci visita per raccontare la sua prossima impresa ciclistica: partirà per il tour dei maggiori Ospedali del Nord Italia per sostenere un grande progetto di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi.

10 giorni in sella per raggiungere i reparti oncologici e raccontare la sua storia e la sua missione, coinvolgendo primari, personale infermieristico e associazioni di riferimento. Partenza il 7 maggio proprio dall’Ospedale di Vicenza per concludersi il 17 maggio! Attraverso una piattaforma online partirà una raccolta fondi per sostenere un progetto di ricerca sul tumore al seno metastatico