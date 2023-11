ARZIGNANO – Gruppo Mastrotto offre alle dipendenti esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Nei mesi di novembre 2023 e marzo 2024, una clinica mobile dotata di strumenti all’avanguardia per la diagnosi consentirà alle dipendenti di fare prevenzione direttamente sul posto di lavoro. Questa nuova iniziativa si inserisce in un sistema di welfare del Gruppo sempre più articolato, che ha come obiettivo quello di migliorare sempre di più la qualità della vita dei collaboratori e il loro rapporto con l’azienda.

Il benessere dei lavoratori continua a essere uno dei valori principali di Gruppo Mastrotto: l’ultima iniziativa è un invito rivolto a tutte le dipendenti a eseguire esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno, una tipologia tra le più temibili e frequenti che ogni anno viene diagnosticato in Italia a circa 50mila donne. Come spesso accade, la prevenzione è la misura più efficace per vincere la battaglia, perché la probabilità di guarire è direttamente correlata alla precocità della diagnosi.

Nelle giornate del 21 e 22 novembre e, in una seconda sessione,a marzo 2024, le oltre trecento lavoratrici delle sedi di Arzignano e Chiampo potranno quindi effettuare una mammografia e un’ecografia direttamente all’interno degli spazi aziendali, in cui verrà allestita una clinica mobile dotata di strumenti all’avanguardia tra cui un mammografo digitale, un ecografo portatile, una workstation di refertazione e i necessari strumenti di teleradiologia.

Chi dovesse aver già effettuato una mammografia nei dodici mesi precedenti all’appuntamento, potrà comunque usufruire dell’ecografia gratuita, che completa l’esame e rende più efficace la prevenzione. I referti delle visite resteranno ovviamente riservati all’attenzione esclusiva delle dipendenti.

L’iniziativa è stata organizzata attraverso il supporto e le strutture di WelfareCare – Società Benefit, che promuove la prevenzione dei tumori femminilisul territorio nazionale grazie al sostegno di aziende e imprenditori sensibili al tema.

Gli esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno rientrano nei piani di welfare studiati da Gruppo Mastrotto per il benessere dei propri dipendenti, parte integrante del progetto People, Next Level. Un piano che offre numerosi benefit come i buoni acquisto, la mensa aziendale, un sostegno allespese per l’istruzione eperle spese mediche, contributi all’assistenza per bambini e anziani e opzioni di flessibilità lavorativa,per permettere una conciliazione più facile con le responsabilità familiari.

“Questo progetto arricchisce ulteriormente il nostro programma di welfare – commenta la Presidente Chiara Mastrotto – che è parte di una visione più ampia che portiamo avanti ormai da diversi anni. Il fine ultimo è il raggiungimento di una sostenibilità aziendale che non sia solo ambientale ed economica, ma anche sociale. Crediamo infatti che le aziende possano e debbano fare molto per creare le condizioni per un mondo migliore per i dipendenti e i loro figli. Questa iniziativa, dedicata in questo caso alle donne, è un ulteriore passo in questa direzione”.