Lonigo, pubblica le foto osé della ex: veronese denunciato per revenge porn

Il Giornale di Vicenza riporta del caso di revenge porn di Lonigo. Una donna di 28 anni, leonicena, ha denunciato il suo ex, A.C., 31 anni, di Cologna Veneta, per aver pubblicato le foto osé che lei gli aveva mandato quando i due stavano insieme.

L’uomo aveva postato le foto ad inizio del 2020, ma la donna se ne sarebbe resa conto solo tempo dopo, quando si è trovata costretta a richiedere al sito la rimozione degli scatti, ottenuta solo dopo diversi appelli. I due avevano convissuto per quattro anni, dal 2012 al 2016, fino a quando non si sono separati in maniera burrascosa. La donna ha anche denunciato l’uomo per dei comportamenti persecutori da parte dell’ex, che avrebbe continuato a tormentarla.

Lui sarebbe quindi passato al contrattacco, querelando la donna per calunnia e diffamazione a causa di alcuni post su Facebook. Le foto, che sarebbero state scattate col consenso della vittima, sarebbero rimaste per lungo tempo nel telefonino dell’uomo, che ha scelto poi di diffonderle lo scorso inverno. Negli scatti la donna non si vedrebbe in volto, ma ci sarebbero le indicazioni per riconoscerla (l’album porta il nome della vittima, della quale è indicata anche la provenienza; nelle foto inoltre sono riconoscibili i soprammobili della casa di lui).

La donna ha quindi querelato l’uomo, dicendo di aver scoperto il sito grazie ad un conoscente. Secondo la procura, il veronese ha violato la legge, perché quelle foto non avrebbero dovuto essere pubblicate. L’uomo ora si dovrà difendere in tribunale.