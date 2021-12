LONIGO – Palestra a fuoco, traffico in tilt in provinciale (VIDEO e FOTO)

Aggiornamento dei vigili del fuoco: ore 12 (dopo l’articolo le foto)

Dalle 8:30, i vigili del fuoco sono impegnati in Via Vicenza a Lonigo per l’incendio del tetto di una palestra che ha interessato anche il primo piano dell’edificio: nessuna persona è rimasta ferita. Il fumo dell’incendio visibile da lontano. I Pompieri arrivati da Vicenza, Arzignano, Verona e successivamente del locale distaccamento (prima impegnati su un altro intervento a Zimella) con 3 autopompe, 3 autobotti, 2 autoscale, il carro aria e 23 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. La strada San Feliciano è stata chiusa per le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, sezionando la parte centrale del tetto in legno del fabbricato lungo circa 80 metri e largo 15. Gravi danni al primo piano dello stabile. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento delle travature e lo scoperchiamento della copertura per escludere altri focolai ancora presenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente tutta la giornata di oggi.

La notizia

Tuttora in corso le operazioni di spegnimento di un grosso incendio che riguarda la palestra Movendum di via Vicenza a Lonigo stamane alle 9.30 circa. Fortunatamente non vi sono feriti ma l’incendio di vaste proporzioni, con colonna di fumo visibile a distanza, sta causando pesanti disagi al traffico. Alcuni detriti del rogo stanno cadendo sulla carreggiata. Sembra che la palestra a quell’ora fosse chiusa.

Dalle prime ipotesi le fiamme sarebbero scaturite a seguito di un corto circuito ed avrebbero riguardato prima le travi in legno dei locali che ospitano gli spogliatoi per poi estendersi a tutto l’edificio.

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Locale di Lonigo che si stanno occupando di coordinare il traffico. La strada è stata chiusa completamente, con pesanti disagi al traffico essendo via Vicenza la direttrice che collega Lonigo con Sarego, Brendola, Montecchio e Vicenza. Sul posto anche operatori dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lonigo.