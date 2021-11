Lonigo, intitolato il Giardino di Piazza Matteotti al Milite Ignoto

È stato inaugurato sabato dall’Amministrazione comunale uno spazio pubblico di Lonigo al Milite Ignoto: il giardino di Piazza Matteotti. In occasione del centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria a Roma del 4 novembre scorso, su invito dell’A.N.C.I. Veneto, tutti i Comuni hanno messo in campo delle iniziative per celebrare questa importante ricorrenza. Il Comune di Lonigo, aderendo all’invito dell’A.N.C.I., aveva già conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto con la Delibera consiliare n. 34 del 27 maggio scorso. Mentre, sabato, è avvenuta l’intitolazione del giardino a fianco della Chiesa Vecchia. Durante la cerimonia è stato collocato un cippo, costituito da una mezza colonna spezzata con inserito nel foro una targa commemorativa.