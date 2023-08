Leggero calo in Veneto (-1,6%) per riciclo carta nel 2022

In Veneto sono state raccolte nel 2022 quasi 290.000 tonnellate di materiale cellulosico una diminuzione dell’1,6% in rispetto al 2021.

Lo riferisce il 28mo rapporto sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia diffuso da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo. Questo risultato, secondo il consorzio, è stato condizionato dal generalizzato calo dei consumi (soprattutto alimentari), legato all’innalzamento dei costi energetici e delle materie prime. Vi è stata di conseguenza una riduzione della produzione dei rifiuti di oltre 1 milione di tonnellate su scala nazionale, in particolare nel Nord Italia. ANSA VENETO