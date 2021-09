Le marce anti-violenza: ipocrisia col timer?

“Prima pagina venti notizie ventuno ingiustizie e lo Stato che fa si costerna, s’indigna, s’impegna

poi getta la spugna con gran dignità”: così cantava Fabrizio De Andrè nel 1990 e ancora una volta il

poeta – perché definirlo semplicemente cantautore sarebbe riduttivo – aveva fatto centro

mettendo a nudo la realtà di un Paese che chiacchiera molto ma latita dal punto di vista

dell’azione, soprattutto quando si tratta di impegno civile.

L’italiano medio, quello che ama riempirsi la bocca di frasi – variamente attribuite – del tipo “la

mia libertà finisce dove inizia quella degli altri” o “«Non sono d’accordo con quello che dici, ma

difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo», quest’ultima falsamente attribuita a Voltaire il

quale mai si sarebbe neppure sognato di pronunciarla, ha la singolare capacità di farsi trasportare

dall’onda del momento per poi disamorarsene un secondo dopo per passare ad un’altra

infatuazione per una nuova bandiera.

Se tutto questo riguardasse solo lo sport – durante le Olimpiadi invernali si parlava con foga di

curling anche a Linosa – tutto sommato il problema neppure si porrebbe; purtroppo invece il

discorso è assai più ampio e coinvolge argomenti e situazioni che andrebbero trattate con

decisione ma allo stesso tempo con delicatezza.

All’italiano medio piacciono le marce e soprattutto le fiaccolate; ogni occasione è buona per

mostrare “solidarietà” o “vicinanza”, salvo poi dileguarsi non appena la cera dell’ultima candela si

estingue.

È tristissimo vedere con quanta superficialità – e troppo spesso con quanta partigianeria da Bar

Sport – si trattano argomenti e soprattutto avvenimenti sensibili.

Una delle più spaventose piaghe di questo povero Stivale è la violenza alle donne la quale troppo

spesso si trasforma in femminicidio, delitto tutto italiano diventato penalmente perseguibile meno

di quarant’anni fa, mentre il Codice Zanardelli prima e quello Rocco poi “punivano” il coniuge

assassino con poco più di un buffetto sulla guancia.

A favore delle vittime, come si potrà mai solidarizzare con chi non è più resta arduo da capire, si

moltiplicano iniziative di “sensibilizzazione” spesso, come si diceva, sotto forma di fiaccolate che

finiscono per diventare più utili a chi partecipa – un’inquadratura in tv e magari pure due battute

d’intervista non guastano mai – che non alla destinataria diretta. Terrificanti anche i telecronisti

che pongono ai parenti domande del tipo “Che cosa prova in questo momento?”

Sarebbero utilissime se all’alba del giorno dopo ciascuno dei partecipanti si impegnasse

attivamente in una delle decine di associazioni – tutte validissime e sempre sul territorio – che si

occupano di sottrarre le donne, e spesso i figli che subiscono il loro stesso orrendo destino

ospitandoli in case protette, facendole letteralmente sparire.

Bene! Quanti dei solerti portatori di candelina sarebbero disposti ad ospitare nelle loro case una o

più donne maltrattate mettendo a disposizione un letto, un pasto caldo ma soprattutto calore

umano? Temo basterebbero le dita di mezza mano per contarli.

Per non dire delle manifestazioni “spontanee” a seguito di morti sul lavoro, dall’operaio

regolarmente assunto ma costretto a svolgere le proprie mansioni senza alcun dispositivo di

sicurezza al bracciante clandestino stroncato dal sole e dal calore in un campo di pomodori dove

resta dodici ore al giorno per cinque euro. Tutti indignati ma nessuno che denunci pubblicamente

il datore di lavoro o il caporale.

Ci si trincera dietro un farisaico “Non è compito mio ma dello Stato”; peccato che lo Stato sia

ciascuno di noi

Chiudo con Brecht, che ebbe a dire “Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi, altri che

lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però

ci sono quelli che lottano tutta la vita: essi sono gli indispensabili.”

Alessandro Cammarano