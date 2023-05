Le Iene in Germania dal camionista che investì Rebellin. Parla il fratello

A questo link è possibile vedere il servizio trasmesso dalle Iene (Alessandro Di Giuseppe), che sono andate in Germania ad intervistare il camionista tedesco Wolfgang Rieke, accusato di avere ucciso, nell’incidente di Montebello dello scorso 30 novembre, il ciclista vicentino. Il giornalista è però riuscito a parlare con il fratello che ha racconta come Wolfgang se ne sia andato convinto di non essere coinvolto nel sinistro. Versione smentita dalle testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza.

https://www.iene.mediaset.it/video/autista-scappato-dopo-incidente-morte-del-campione-rebellin_1262551.shtml