Le eccellenze del vino in piazza a Vicenza: torna ViWine – Il programma

Il cuore della città di Vicenza è pronto ad accogliere la terza edizione di ViWine Festival, la manifestazione dedicata alle eccellenze vitivinicole del territorio ed ai sapori locali.

Una tre giorni ricca di degustazioni, approfondimenti a tema, talk pubblici e intrattenimento in programma dal 23 al 25 settembre in piazza dei Signori.

L’evento dedicato al vino, organizzato da ViEvents, si consolida in occasione della terza edizione grazie al successo delle precedenti e alla fondamentale sinergia con il Comune di Vicenza, Confcommercio, Coldiretti e Confartigianato.

L’iniziativa è stata presentata in Sala degli Stucchi dal sindaco, dall’assessore alle attività produttive e al turismo, dal presidente della delegazione Confcommercio di Vicenza, dal vicepresidente del mandamento di Vicenza di Confartigianato, dalla vicepresidente di Coldiretti Vicenza e dall’organizzatrice del ViWine Festival.

“La città continua ad essere viva grazie alle tante manifestazioni che si succedono una dopo l’altra. Tra due settimane sarà la volta di ViWine, un evento diventato oramai appuntamento fisso e particolarmente apprezzato in particolare dai giovani grazie alla passione e all’impegno degli organizzatori – ha sottolineato il sindaco -. L’iniziativa si terrà nel cuore del centro storico, in piazza dei Signori e nelle piazze vicine raggiungendo anche corte dei Bissari, occasione rivitalizzando questo luogo accanto alla Basilica palladiana per il quale stiamo studiando una specifica riqualificazione”.

“ViWine è uno degli eventi che abbiamo lanciato in questi anni e di cui siamo particolarmente orgogliosi poiché si tratta di un’iniziativa che ha una particolare ricaduta in termini di attrattività del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive e al turismo -. L’enogastronomia è uno dei volani principali del turismo e quando si parla di vino si affrontano tematiche strategiche come la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, la tracciabilità, il lavoro e l’impresa. Un plauso va agli organizzatori che hanno saputo mettere l’accento sulla valorizzazione di un vino straordinario come il durello ricavato da un prodotto autoctono come l’uva durella . E proprio dall’uva si sviluppa la tradizione dei sapori della nostra terra che si concretizza nel lavoro prezioso dei viticoltori”.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione – ha evidenziato la presidente Consorzio tutela vini Lessini Durello – poiché la città di Vicenza, assieme a Verona, rappresenta il cuore pulsante della nostra denominazione. ViWine è certamente una bella vetrina per le nostre bollicine e il Durello non poteva mancare. Il programma della tre giorni è ricco: accanto a degustazioni e assaggi sono previsti infatti focus di approfondimento su questa suggestiva zona di produzione. Ci piace pensare che ViWine rappresenti una sorta di anteprima di “Durello & Friends”, lo storico appuntamento dedicato alle nostre bollicine da vitigno autoctono, che quest’anno si terrà proprio a Vicenza”.

“ViWine costituisce, fin dalla sua prima edizione, un vero e proprio “fiore all’occhiello” delle manifestazioni che si svolgono in centro storico – ha detto il presidente della Delegazione Confcommercio di Vicenza -. Si tratta di un evento in cui crediamo molto perché riesce a creare uno connubio tra la straordinaria ricchezza dei nostri vini, il fascino delle più belle vie, piazze e “angoli” a volte sconosciuti e la vitalità dei nostri negozi e pubblici esercizi. E il successo di questa formula è dimostrato dai tanti appassionati che apprezzano ViWine e che uniscono al piacere delle degustazioni, la voglia di fare shopping e di sedersi ai tavolini di bar e ristoranti per assaporare l’offerta enogastronomica che i locali del centro storico propongono. Ai tanti cittadini e turisti che affolleranno la nostra città in occasione di ViWine, Confcommercio mette a disposizione il portale turistico Easyvi, una risorsa web che potranno comodamente consultare dai loro smartphone all’indirizzo easyvi.it o inquadrando il QR code che troveranno nei negozi, nei locali e nei vari banchi di degustazione. Con Easyvi potranno conoscere meglio i principali musei e monumenti della città, ma anche il territorio da dove i vini vicentini arrivano; scoprire nuovi itinerari di visita ma anche ottenere informazioni utili ad esempio sulla disponibilità di parcheggi. Anche così, vale a dire proponendo belle manifestazioni e mettendo a disposizione i moderni strumenti del web, si costruisce una città sempre più accogliente e a misura di visitatore”.

“Il vino è poesia, tradizione, territorio. E noi agricoltori siamo interpreti di questa magia, che scorre attraverso le nostre vigne, fino ad arrivare nelle cantine, quindi nelle tavole dei consumatori – ha commentato la vicepresidente Coldiretti Vicenza -. Un piacere che, anno dopo anno, viene riscoperto, arricchisce e contribuisce a rinsaldare il legame fra territorio, produzioni e turismo. ViWine Festival mette in vetrina tutto ciò, portando nel salotto buono di Vicenza le eccellenze del Vicentino. Coldiretti avrà un ruolo strategico nell’ambito dell’evento, proponendo un talk show e, attraverso il mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, sabato e domenica due wine degustation di vini del territorio. Il talk show rappresenterà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del progetto Agri-Futuro, ideato dalla società Adapt Ev., che è stato sviluppato nell’ambito del bando Habitat della fondazione CariVerona. Un progetto che coinvolge i Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Quinto Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e Torri di Quartesolo, al fine di stimolare la crescita di quattro start-up innovative nel campo agricolo che si insedieranno in aree da rigenerare precedentemente identificate dalle amministrazioni pubbliche, adiacenti al nuovo percorso ciclabile PIA-R che già collega i Comuni partner”.

“Le tecnologie, l’ambiente, il lavoro, le produzioni locali sono solo alcuni dei temi delle diverse iniziative che, come Confartigianato Vicenza, portiamo avanti per sensibilizzare la popolazione su argomenti che riteniamo importanti per i cittadini, per le imprese e per il territorio – ha sottolineato il presidente del Mandamento di Vicenza di Confartigianato -. In centro storico abbiamo organizzato diverse edizioni di Citemos, il Festival per la mobilità sostenibile e molte manifestazioni legate ai giovani. Come Mandamento di Vicenza anche quest’anno sosteniamo il ViWine in quanto riteniamo fondamentale che il centro storico del capoluogo della nostra provincia sia sempre più attrattivo per far conoscere l’immenso patrimonio che la nostra città offre a noi vicentini e per sviluppare maggiormente il turismo in un contesto architettonico di rara bellezza. Oltre a ciò, Confartigianato Imprese Vicenza e Viart.it, hanno organizzato per sabato 24 settembre alle 17.30, dei minitour guidati a pagamento, dove i partecipanti verranno accompagnati alla scoperta dei resti romani che ancora oggi si possono intravedere nel percorso che va da porta Santa Croce a corso Fogazzaro, con un susseguirsi di androni e giardini inattesi facendo tappa nelle principali botteghe di storia, di arte orafa e di lavorazione di cornici. Infine ricordo che per tutti gli iscritti alla nostra associazione, sono a disposizione, nelle varie sedi mandamentali, dei coupon con degli sconti riservati agli associati che vorranno partecipare all’edizione del ViWine 2022. Il connubio di quanto descritto è di certo un’opportunità da cogliere e, visti i risultati di grande successo delle passate edizioni, auguriamo agli organizzatori e alla nostra città di raccogliere altrettanto successo”.

“E’ una grande soddisfazione mantenere, edizione dopo edizione, il concetto iniziale da cui è nato il ViWine Festival, la territorialità. Concetto consolidato quest’anno grazie anche all’essenziale collaborazione nata con il Consorzio Lessini Durello. – ha spiegato l’organizzatrice di ViWine Festival -. Per il secondo anno riqualifichiamo un’area del centro storico che spesso dimentichiamo, ma che merita la nostra attenzione, corte dei Bissari. Siamo stati i primi, nella scorsa edizione 2021, a partire con questa difficile scommessa, che abbiamo vinto con grande soddisfazione. Quest’anno corte dei Bissari sarà ancora più bella e ricca di tradizione, con 17 espositori vitivinicoli, tutti soci del Consorzio Lessini Durello, che faranno degustare le loro migliori etichette accompagnati da finger food di pesce.”

ViWine Festival ospiterà in piazza dei Signori più di 35 case vitivinicole, con oltre 150 etichette diverse in degustazione. Il cuore della città diventerà un vero e proprio palcoscenico con protagonista unico il vino. Il percorso itinerante includerà in degustazione anche i sapori del territorio, con ben 30 proposte gastronomiche diverse.

Importante novità di questa terza edizione sarà l’area dedicata esclusivamente allo spumante “Lessini Durello”, importante eccellenza locale. Grazie all’essenziale cooperazione con il Consorzio Tutela Vino Lessini Durello e con la sua presidente, Corte dei Bissari verrà allestita ad hoc per accogliere 17 produttori soci del consorzio, con le loro migliori etichette.

L’accesso alla manifestazione sarà libero: i visitatori potranno passeggiare tra le cantine del territorio e i più curiosi potranno degustare i vini esposti tramite l’acquisto di un vero e proprio “Kit del degustatore”, che comprenderà i gettoni degustazione, una sacca con calice e una mappa dei percorso enogastronomico. Il tutto sarà acquistabile in loco. Le prevendite, con sconti dedicati, saranno disponibili sul sito www.viwinefestival.it fino alle 24 di giovedì 22 settembre.

Durante i tre giorni saranno proposti spettacoli di intrattenimento, musica; in programma anche laboratori creativi per i più piccoli nell’area bimbi allestita in piazza Biade. Inoltre si potrà assistere a talk tematici frutto di una collaborazione che dura ormai da anni con le associazioni di categoria del territorio, allo scopo di divulgare e sensibilizzare il pubblico ad un tema importante come l’enoturismo vicentino.

Programma dell’evento

Venerdì 23 settembre



• Ore 19.00: Apertura evento e area bimbi

• Ore 20.00: Inizio spettacolo “La notte circense del ViWine”

• Ore 21.00: Inaugurazione ufficiale con autorità

• Ore 21.30: Chiusura area bimbi

• Ore 23.30: Chiusura casse evento

• Ore 24.00: Chiusura evento

Sabato 24 settembre

• Ore 11.00: “Appuntamento con Coldiretti” – Wine degustation di vini del territorio vicentino presso Mercato Coperto Campagna Amica Vicenza – Corso Fogazzaro

• Ore 15.00: Apertura evento e area bimbi

• Ore 15.30: “Alla scoperta del ViWine Festival” – Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

• Ore 16.30: Presentazione Guida “Ristoranti Che Passione” con il fondatore Riccardo Penzo

• Ore 17.00: “Alla scoperta del ViWine Festival” – Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

• Ore 17.30/19.00: Tour guidato con Confartigianato: “Storie di Vino tra Palazzi e Antiche Botteghe di Vicenza”

• Ore 18.30: Talk pubblico Coldiretti: Enogastroturismo Il «gusto del valore»: il futuro si fonda sull’unicità e sull’emozionalità dell’esperienza. Vicenza si racconta. Progetto AGRI-FUTURO presentazione del Bando di selezione di quattro start-up agricole innovative da inserire nel progetto Agri- futuro dedicato a giovani che vogliono mettersi in gioco in agricoltura e nella multifunzionalità

• Ore 19.30: Talk pubblico con Diletta Tonello presidente del Consorzio Lessini Durello – “Perchè il Lessini Durello DOC è un vino vulcanico”

• Ore 20.00: Inizio spettacolo “La notte circense del ViWine”

• Ore 22.00: Chiusura area bimbi

• Ore 23.30: Chiusura casse evento

• Ore 24.00: Chiusura evento

Domenica 25 settembre



• Ore 11.00: “Appuntamento con Coldiretti” – Wine degustation di vini del territorio vicentino presso Mercato Coperto Campagna Amica Vicenza – Corso Fogazzaro

• Ore 11.30: Apertura evento e area bimbi

• Ore 14.00: “Alla scoperta del ViWine Festival” – Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

• Ore 15.30: “Alla scoperta del ViWine Festival” – Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

• Ore 17.00: “Alla scoperta del ViWine Festival” – Degustazione guidata tra le cantine con il sommelier professionista Luca Purelli

• Ore 17.30: Aperitivo di chiusura con il Dj Luciano Gaggia e il suo format “100% Vinili”

• Ore 20.00: Chiusura casse evento

• Ore 20.30: Chiusura evento e area bimbi

Informazioni: www.viwinefestival.it e pagine social Facebook e Instagram dell’evento.

Gli hashtag di riferimento sono: #ASPETTANDOVIWINEFESTIVAL #VIWINEFESTIVAL