Latte d’oro: cos’è questa bevanda miracolosa che rafforza il sistema immunitario?

Nella medicina tradizionale indiana la curcuma è una spezia molto importante , perché è un potentissimo antinfiammatorio naturale. La curcuma è rinomata per disintossicare il fegato, preservare il sistema immunitario e combattere i dolori articolari, muscolari e persino digestivi. È un antiossidante e digestivo. Riassumendo, la curcuma è un’alleata della salute ed è ciò che conferisce alla bevanda questo dolce colore arancione. Golden Latte unisce le virtù di altre spezie. Lo zenzero ha preziose proprietà antifungine e digestive per le persone con intestino fragile. La cannella è rinomata per le sue proprietà lenitive e rilassanti. Il latte, preferibilmente vegetale, stimolerà la formazione di serotonina, l’ormone della felicità.

I benefici di questa bevanda ancestrale?

La sinergia degli ingredienti gioca un ruolo nel ridurre l’infiammazione. Il Golden Latte non è solo confortante, ma rafforza il sistema immunitario, aiuta la digestione, favorisce la perdita di peso, regola lo stress e aiuta ad addormentarsi. Il Golden Milk è una deliziosa alternativa alle bevande zuccherate , ma anche al caffè poiché ha un effetto energizzante. D’altra parte, si consiglia di non berlo tutto il giorno, poiché è un po’ ricco di calorie.

Per preparare questa bevanda ancestrale, niente di più semplice. In un pentolino scaldare 200 ml di latte con ½ cucchiaino di curcuma, ½ cucchiaino di zenzero, ½ cucchiaino di cannella e un pizzico di pepe nero. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo. Togliere la padella appena prima dell’ebollizione. Per sprigionare tutti i benefici della curcuma, si consiglia di utilizzare latte di cocco o aggiungere olio di cocco al preparato. Lasciarlo raffreddare prima di mangiare. Per una maggiore dolcezza potete aggiungere un cucchiaino di miele.