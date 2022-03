L’Ascom di Castelgomberto si rinnova

Rinnovata la rappresentanza delle imprese del commercio, turismo e servizi. “La priorità è riportare con fiducia tutti i cittadini a far acquisti e frequentare le attività del paese”

Nuovo Consiglio e nuovo Presidente per la Delegazione Confcommercio di Castelgomberto, l’associazione che rappresenta le imprese del commercio, turismo e servizi del paese. A guidare i commercianti di Castelgomberto è Filippo Lora, che gestisce una tabaccheria attiva dal 1998. Ad affiancarlo il vicepresidente Davide Schiavo con attività di commercio auto. La nuova squadra si completa con i consiglieri Nicola Caicchiolo (ottica), Fabrizio De Franceschi (ambulante del settore alimentari), Emanuele Grigoletto (ottico), Roberto Nicoletti (fiorista) ed Edoardo Scarparolo (rivendita di generi alimentari e panificio), storico presidente di delegazione al quale subentra, appunto, Lora. “Per noi avere ancora il collega Scarparolo in Consiglio è un importante valore aggiunto – afferma il neo presidente della delegazione Confcommercio – perché ha sempre sostenuto, con generosità e impegno, l’obiettivo di valorizzare il commercio del paese. Ringrazio i colleghi della fiducia che mi hanno accordato, ma sono certo che il nostro sarà un fondamentale gioco di squadra”. (continua)

Il nuovo Consiglio della Delegazione Da sx Grigoletto, Caicchiolo, Lora, Schiavo, Nicoletti, De Franceschi



Dopo l’elezione, il Consiglio si è ritrovato nei giorni scorsi per un’analisi della situazione e per la progettazione delle prossime azioni da compiere: “Abbiamo convenuto tutti che Castelgomberto può contare su una rete di attività del commercio, del turismo e dei servizi ancora ben strutturata, con una scelta merceologica che consente di rispondere a buona parte delle esigenze dei nostri cittadini – è l’analisi del presidente Lora -. Certo, i riflessi della pandemia si sono fatti sentire anche qui, con il cambio di abitudini dei consumatori, cui si aggiungono ora anche le incertezze legate al conflitto in Ucraina che influisce sui consumi. Per questo – prosegue – la nostra idea è quella di mettere in campo iniziative in grado di riportare con fiducia i cittadini nelle nostre attività e che contribuiscano anche a rilanciare la vitalità del paese. Lo strumento per farlo c’è: è il Distretto del Commercio, ed è qui che passeremo dalle idee alle azioni concrete”.

In questo senso sarà importante la piena collaborazione con l’Amministrazione Comunale, “con la quale c’è un rapporto ottimo sfociato, nell’autunno scorso, con la firma di un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione del turismo sul nostro territorio – rileva il neopresidente della Delegazione Confcommercio – Importante è stata anche la vicinanza dell’Amministrazione stessa, dimostrata durante il periodo più duro della pandemia, ad esempio alla fine del primo lockdown, con l’iniziativa dei buoni spesa “Riparti da Castelgomberto”, che ha certamente aiutato a mantenere vivo il rapporto tra cittadinanza e negozi di vicinato. E ora, con la situazione economica ancora così incerta, il nostro auspicio è di avviare anche un dialogo sulle imposte locali, che sono un altro importante ambito di intervento dove il Comune può concretamente sostenere le nostre attività”.



