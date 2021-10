Lasciava entrare i clienti al bar senza green pass: multato barista a Creazzo

Un barista, il proprietario della gelateria “Stefano”, in via Torino a Creazzo, è stato multato per non aver rispettato le misure anti-coronavirus. L’uomo non è vaccinato né tamponato e non controllava il green pass ai clienti. La multa è stata eseguita dalla polizia locale “Unione Terre del Retrone”. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Due le sanzioni staccate contro l’uomo: una da 600 e una da 400 euro e gli è stato consigliato di non proseguire la sua attività fino a quando non avrà regolarizzato la sua posizione.

Non si tratta comunque dell’unico locale controllato: il Comando di polizia in una settimana ha controllato 30 fra attività e negozi e 70 fra clienti e dipendenti tra i comuni di Altavilla, Creazzo, Sovizzo e Gambugliano. Anche al mercato agricolo sono stati eseguiti dei controlli. Non si sono riscontrate irregolarità.