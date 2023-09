Lancia la droga nel parcheggio per disfarsene e tenta la fuga: denunciato

A Thiene nel pomeriggio di giovedì 31 agosto dopo varie segnalazioni pervenute, la Polizia Locale Nordest Vicentino, con il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio, ha proceduto al controllo dell’area verde compresa tra via Veneto e via Galilei a Torrebelvicino.

Alle 14:45 circa gli agenti hanno visto che un ragazzo entrava nel parcheggio e si sedeva su una panchina. Pochi minuti dopo giungeva, a bordo di una bici, un altro ragazzo che entrava nel parco giochi e si avvicinava. Questo prelevava dalla tasca dei pantaloni un agglomerato di colore marrone, motivo per cui gli agenti hanno deciso di intervenire avvicinandosi ai due.

Il ragazzo che teneva in mano l’agglomerato inizialmente cercava di rimetterlo in tasca ma poi, per disfarsene, lo ha lanciato con forza verso il vicino supermercato dove veniva prontamente

recuperato dagli agenti che si trovavano sul posto. Tentata la fuga, è stato bloccato dagli agenti.

Entrambi i ragazzi sono stati identificati e la successiva perquisizione personale e domiciliare permettevano di rinvenire altri 7 grammi circa di hashish e 2 bilancini elettronici verosimilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi di stupefacente da vendere al dettaglio.

Lo spacciatore, C.S., 22enne, è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura

della Repubblica di Vicenza per spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’altro ragazzo, definite le

formalità di rito a suo carico, veniva accompagnato presso la residenza. La sostanza stupefacente,

ed bilancini venivano sequestrati in quanto inerenti il reato di spaccio di sostanze stupefacenti