Laghi e bacini in declino: diminuisce l’acqua dolce a disposizione dell’uomo nel mondo (Science)

Mentre una siccità invernale ha colpito diversi Stati europei e lo stato delle acque sotterranee rimane attentamente monitorato, un nuovo studio evidenzia che la quantità di acqua sta diminuendo in tutto il mondo in più della metà dei laghi e dei bacini. Ciò costituisce agli occhi dei ricercatori una chiara minaccia per le fonti vitali di acqua dolce. Per gli specialisti, questa preoccupante tendenza è da collegare al riscaldamento globale oltre che all’eccessivo utilizzo da parte dell’uomo delle risorse idriche.

In pratica, circa un quarto della popolazione mondiale vive in un’area colpita da questo prosciugamento. Che si tratti di un lago o di un bacino idrico, termine che designa uno specchio d’acqua regolato da una diga. Il lavoro dei ricercatori è stato pubblicato sulla rinomata rivista scientifica Science .

Osservazioni in 30 anni

“I laghi sono in pericolo a livello globale e questo ha vaste implicazioni “, ha detto ad AFP (France Presse) uno dei coautori dello studio. “Permettono alle società e all’umanità di vivere, eppure non ottengono il rispetto che meritano”. Se i laghi coprono “solo” circa il 3% della superficie terrestre, ricordiamo che essi costituiscono l’87% dell’acqua dolce liquida presente sulla Terra, e che il loro contributo è centrale in quanto utilizzati per il consumo umano, l’agricoltura, oltre che per garantire la produzione di energia elettrica.

Sebbene i ricercatori abbiano già studiato l’evoluzione di alcuni laghi in passato, questo lavoro è unico poiché lo studio è il primo a fornire una visione dettagliata delle tendenze a livello globale. Durante la visualizzazione dei cambiamenti osservati attraverso le osservazioni satellitari. Sono stati studiati ben 1.972 corpi idrici, in una prospettiva di lungo periodo: quasi 30 anni (dal 1992 al 2020).

Va notato che lo studio ha evidenziato un’osservazione che a prima vista non era molto istintiva. Se i laghi perdono acqua nelle zone aride, i ricercatori osservano che questo è anche il caso delle regioni umide.

“Si ritiene generalmente che quando il clima si riscalda, le regioni aride si secchino ancora di più e le regioni umide diventano più umide”, spiega uno degli autori, ma anche in quest’ultimo, “i laghi sono in declino” , che è ” sorprendente» . Prende come esempio l’India, che è preoccupata.