Ladri rubano l’incasso del Wanderlust Festival di Agugliaro

Serata di sabato rovinata agli organizzatori del 2° Wanderlust Republic Festival di Agugliaro, un festival musicale che si è imposto come una delle più fresche e belle novità dell’estate vicentina, organizzato da un gruppo di giovani nella zona industriale del Paese. Ignoti (si sospetta un nordafricano di circa 40 anni con un complice) avrebbero prelevato l’incasso del Festival (il bottino sarebbe di diverse migliaia di euro). La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza.

Un individuo avrebbe atteso (intorno alle 4.40) che uno degli organizzatori si recasse alla propria auto, non prima di aver bucato le ruote. Tale individuo si sarebbe avvicinato all’auto dopo aver aspettato che l’organizzatore si sedesse al posto di guida, aprendo il bagagliaio e dileguandosi a bordo di una Seat Altea con targa straniera a bordo della quale vi era un complice. Il nordafricano in questione era stato notato nelle serate precedenti e riconosciuto poi dall’organizzatore derubato come autista del colpo. I due si sono allontanati poi a fari spenti lungo la vicina Riviera Berica. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Campiglia.