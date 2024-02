Agugliaro-Vo’ Euganeo: chiuso il ponte al confine – Pericoloso cedimento sul Liona

Anche la provincia di Vicenza sta affrontando il maltempo. È il caso di Agugliaro, nel Basso Vicentino, attraversato dal fiume Liona in piena.

ViAbilità ha comunicato che la Strada Provinciale 7 “Liona” ad Agugliaro è chiusa nel tratto al confine con Padova, visto che a Vò Vecchio (PD) la strada è stata chiusa per ordine della Provincia di Padova per rischio esondazione del canale del Bisatto.

“La strada è stata chiusa dalla rotatoria di via Roma ad Agugliaro fino al ponte ai confini con Vo’ – precisa il sindaco Massimo Borghettini. Provvedimento necessario affinché i mezzi non si imbottigliassero in via Punta senza possibilità di tornare indietro. Siamo in presenza non solo del rischio esondazione del Bisatto, ma anche di un cedimento pericoloso creatosi sulle sponde del Liona (lato Nord), nel tratto compreso fra il confine e il centro del paese.

La situazione – aggiunge – è monitorata costantemente da genio civile e protezione civile, sono in corso le operazioni di ripristino. Contiamo di mettere in sicurezza quanto prima l’argine. Certo la situazione non è propizia, vista la portata attuale del fiume e le previsioni meteo. Aggiorneremo i cittadini sull’evolversi della situazione”.