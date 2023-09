L’Accademia Olimpica si schiera a fianco di Christian Greco

Con una nota stampa sottoscritta da Giovanni Luigi Fontana, Presidente dell’Accademia Olimpica

e dai componenti del Consiglio di Presidenza, Maria Elisa Avagnina, Giuliano Bellieni, Rodolfo Costa, Ilvo Diamanti, Andrea Lionzo, Giustino Mezzalira e Paolo Vidali, l’istituzione culturale vicentina si schiera contro le intimidazioni contro il direttore del Museo Egizio, vicentino



L’Accademia Olimpica è orgogliosa di poter annoverare fra le proprie fila Christian Greco, egittologo di fama internazionale e direttore del Museo Egizio di Torino, che ha saputo trasformare in un centro di ricerca e in una grande macchina espositiva al servizio del pubblico e degli studiosi, portandola ad un livello pari a quello dei maggiori musei del mondo.

Come Vicentini gli siamo profondamente grati per essersi sempre messo a disposizione della nostra e della sua città, con la competenza, la generosità e l’entusiasmo propri di chi opera con scienza e passione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali al servizio della collettività, senza alcuna finalità politica o interesse personale.

L’Accademia Olimpica è al fianco di Christian Greco nel respingere gli attacchi intimidatori e contrastare la preoccupante deriva che trascina un grande studioso e un manager culturale di riconosciuto valore in una polemica politica becera, pretestuosa e strumentale, che nulla ha a che fare con l’operato di un public servant, cui il nostro Paese e tutta la comunità internazionale devono solo plauso e gratitudine.