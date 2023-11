“Laverda 150 anni. Storia, tecnica e passione”: un viaggio alle radici di un successo mondiale

“Laverda 150 anni. Storia, tecnica e passione” è il titolo del convegno in programma sabato 18 novembre alle 10 nella Sala Polifunzionale Comunale di Breganze, organizzato da Accademia Olimpica, Gruppo Ricerca Storica Breganze, Archivio Storico “Pietro Laverda” e Biblioteca internazionale “La Vigna”, con il patrocinio dei Comuni di Breganze e Fara Vicentino.

L’evento rientra nel quadro delle iniziative per celebrare i 150 anni della celebre fabbrica di macchine agricole, nata come piccola impresa meccanica, nel 1873, dalla genialità e dallo spirito di iniziativa di Pietro Laverda e destinata a diventare una delle maggiori realtà industriali del settore a livello mondiale.

Della sua genesi e del suo sviluppo otto-novecentesco si parlerà nel corso della mattinata di studi, aperta al pubblico, che chiamerà a raccolta studiosi e cultori della memoria storica della Laverda: un’azienda che racchiude in sé i tratti salienti di un “fare impresa” che nel Vicentino è caratterizzata da un profondo legame tra imprenditori, collaboratori e territorio.

Aperto da un saluto delle autorità, l’evento sarà introdotto e coordinato da Giovanni Luigi Fontana, presidente dell’Accademia Olimpica, storico dell’Economia e biografo dell’impresa di Breganze, che si soffermerà sul tema “I Laverda e la meccanizzazione agricola”. Piergiorgio Laverda, presidente dell’Archivio Storico “Pietro Laverda”, si soffermerà invece su “La produzione Laverda: creatività e innovazione”, mentre Massimo Martignoni, storico del Design e docente della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, tratterà il tema “Laverda e l’industrial design veneto del XX secolo”. A seguire, “Il progetto ALMA – Archivio Laverda Macchine Agricole” sarà illustrato da Raffaele Cavalli, in rappresentanza della Biblioteca Internazionale “La Vigna”. Carlo Maculan, presidente del Gruppo Ricerca Storica Breganze, proporrà infine una galleria di “Voci dalla fabbrica, testimonianze di ex dipendenti Laverda”. L’incontro, al termine del quale è previsto un aperitivo con i vini della Cantina Beato Bartolomeo e i formaggi della Latteria Soligo, è a ingresso libero. Per informazioni segreteria@accademiaolimpica.it