La montagna e i suoi pericoli: incontro con il Soccorso Alpino a Vicenza

Una serata con il Soccorso Alpino sui rischi e gli interventi in ambiente montano

Promossa dal Cai di Vicenza martedì 16 maggio in circoscrizione 4



Come opera il Soccorso Alpino? Quali sono le principali tecniche di intervento? Che consigli tenere presenti per evitare eventi critici in montagna?

Sarà dedicato a questi temi l’incontro culturale che la sezione Cai di Vicenza propone per martedì 16 maggio alle 21 nella sede della circoscrizione 4 in via Turra 69.

Interverranno alla serata, promossa dal Gruppo Rocciatori Renato Casarotto, i volontari del Soccorso Alpino della stazione di Padova che, coordinati da Daniele Tonin, presidiano il territorio dei Colli Berici e dei Colli Euganei: una realtà d’eccellenza dove addestramento e specializzazione formano tecnici preparati per fronteggiare l’emergenza in ambienti impervi.

Per tutti gli amanti dell’escursionismo e dell’alpinismo, in questi ultimi anni in costante crescita, sarà l’occasione per riflettere sui rischi insiti nella frequentazione della montagna, dai sentieri più semplici anche in ambito collinare fino alle vie di roccia più complesse, e sugli accorgimenti da adottare per ridurli.

Con l’ausilio di foto e video i volontari del Soccorso Alpino illustreranno la struttura del Corpo. Si parlerà della collaborazione stretta con il 118 che in estate si traduce nella presenza di un operatore in centrale operativa per rendere più celeri ed efficaci gli interventi grazie alla puntuale conoscenza del territorio. Saranno evidenziate le informazioni che è fondamentale saper dare durante una chiamata di emergenza e verranno fornite alcune nozioni di primo soccorso.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza.