La Finanza vieta ad editore di esercitare: avrebbe minacciato d.g. Ulss 7

La Guardia di Finanza ha eseguito nei confronti di Giovanni Jannacopulos, editore delle emittenti Rete Veneta e Antenna 3, la misura cautelare di divieto di esercitare l’attività d’impresa, per le minacce continuate che questi avrebbe esercitato verso il direttore generale dell’Uls 7 Pedemontana, Carlo Bramezza.

Al rifiuto del dirigente sanitario di compiere ‘atti contrari ai doveri d’ufficio’, Jannacopulos – si legge in una nota della Procura di Vicenza – avrebbe dato il via ad una ‘deliberata e continuata campagna denigratoria attraverso le due tv’, nelle quali l’indagato ‘svolgeva di fatto attività di direzione e gestione’.

Ecco il commento su indagine della Procura della Repubblica di Vicenza – ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di Giovanni Jannacopulos del divieto di esercitare l’attività di impresa ed editoria attraverso le emittenti televisive “Rete Veneta” ed “Antenna Tre”

L’ULSS 7 Pedemontana prende atto dell’ordinanza posta in essere dalla Procura della Repubblica di Vicenza e attende con fiducia l’esito delle indagini, che sono tuttora in corso. L’Azienda metterà a disposizione ogni documentazione utile a fare completa chiarezza sulla vicenda.

«Innanzitutto ringrazio il Gruppo di Bassano del Grappa della Guardia di Finanza per l’attenzione e l’impegno profusi nell’indagine – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Al di là degli attacchi personali che sono stati rivolti alla mia persona, questo provvedimento dimostra la buona fede e la correttezza con cui la nostra Azienda Sanitaria ha sempre operato per la salute dei cittadini e soprattutto tutela la reputazione di tutto il personale che in tutti questi mesi ha visto mortificate le proprie competenze e la propria dedizione quotidiana. Una volta di più ora i cittadini sanno di poter contare su un sistema sanitario che certamente non è perfetto, perché migliorare è sempre possibile, ma è gestito con grande impegno, professionalità e organizzazione. Ho massima fiducia nell’Autorità Giudiziaria che sta svolgendo le indagini».