Patrizio Roversi a Bassano del Grappa con la sua troupe

Lo scorso 10 novembre è stata accolta in città la troupe televisiva della trasmissione Slow Tour Padano, condotta da Patrizio Roversi, per raccontare al pubblico le ricchezze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche del nostro territorio. Il servizio dedicato a Bassano del Grappa andrà in onda prossimamente su Rete 4 nel corso della nuova stagione, che sarà trasmessa ogni sabato, a partire dal 25 novembre, alle ore 15.30, e in replica il giovedì in seconda serata.