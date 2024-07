BASSANO – Sgomberati i nomadi dall’area Gerosa

Questa mattina, intorno alle 10.45, l’Assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo ha dato seguito alla decisione del Sindaco Nicola Finco di intervenire nel parcheggio Gerosa per risolvere il problema della presenza di un gruppo di nomadi all’interno di un’area di sosta attrezzata riservata ai camperisti. L’Assessore ha incrontrato il comandante della Polizia locale, Giovanni Favaretto, e il commissario della Polizia di Stato, Giovanni Dalla Costa, per fare il punto della situazione e verificare i nominativi delle persone presenti nel parcheggio Gerosa come abitanti stanziali.

Al termine dell’incontro è partita l’operazione sul posto, con il supporto di una pattuglia delle volanti della Polizia, e di una della Polizia locale, per un controllo dei nominativi anche sul posto. Si è deciso, in prima istanza, di procedere quindi con un invito bonario a lasciare gli spazi rivolto ai proprietari dei tre camper presenti, che ospitavano una decina di persone di varie età, tutte residenti a Bassano. L’invito è stato subito accolto, e dopo aver risolto il problema di un mezzo che non partiva per un problema meccanico, grazie all’intervento dell’autosoccorso, gli agenti e l’Assessore hanno accompagnato il gruppo di nomadi in quartiere Pré, in uno spazio precedentemente loro riservato. Qui però si è dovuto prendere atto, grazie anche al coinvolgimento del presidente di quartiere, di un’area dismessa, non attrezzata e inadeguata. Gli stessi nomadi hanno chiesto tuttavia di rimanere in quella zona, già conosciuta, in attesa di uno spostamento definitivo in una nuova area attrezzata. È stata quindi confermata tale sistemazione, in attesa di ulteriori verifiche e di quella che sarà la soluzione definitiva.

“Possiamo dirci soddisfatti – commenta l’Assessore alla Sicurezza, Alessandro Campagnolo – per aver risolto il problema dei camperisti nel parcheggio Gerosa, che si protraeva da almeno un anno, in maniera estremamente positiva e con tempestività, come auspicato ieri dal Sindaco Nicola Finco. Ringrazio per questo le forze di polizia, la cui presenza è stata determinante per convincere i nomadi a collaborare civilmente senza la necessità di ulteriori azioni, che nessuno avrebbe auspicato”.

“La situazione – assicura il Sindaco Nicola Finco – resterà costantemente monitorata e attenzionata per prevenire ulteriori disagi, nei confronti degli abitanti di quartiere Pré, dopo quelli recati a turisti e camperisti”.