BASSANESE – Fu trovato con cellulari e refurtiva: arrestato 33enne, deve scontare più di due anni di carcere

La mattina del 1° luglio 2024, i Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa (VI) hanno arrestato un 33enne cittadino nigeriano, residente a Rossano Veneto (VI), sposato e con precedenti penali. L’arresto è avvenuto in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vicenza – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di ricettazione commesso nel 2012.

Il provvedimento restrittivo è scaturito dalla sentenza di condanna del Tribunale Ordinario di Vicenza, che ha riconosciuto la colpevolezza dell’uomo. Il reato è stato commesso il 4 dicembre 2012, quando l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi telefoni cellulari e altro materiale di dubbia provenienza. Le successive indagini dei Carabinieri hanno confermato l’origine illecita di questi beni, portando alla condanna ora esecutiva.

Dopo la redazione degli atti, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.