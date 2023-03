La Durona Trail parte da Crespadoro

Durona Trail, competizione di Trail running nata nel 2015, quest’anno percorre l’anello dell’alta valle del Chiampo con uno sviluppo complessivo di 43km e 2600 di dislivello.



Dopo 6 edizioni Durona Trail cambia look e location e si sposta dal Comune di Chiampo a quello di Crespadoro ai piedi delle piccole Dolomiti.

Gara certificata da ITRA, UTMB e parte della tappa del G-Prix Iuta di ultratrail.

La partenza è fissata per Sabato 27 Maggio alle 7.30 dalla piazza principale di Crespadoro che con giro antiorario porterà gli atleti a salire per i sentieri verso il Comune di Altissimo ed il paese di Marana per arrivare dopo 6km a Cima Marana a quota 1550mslm, che è anche il punto più a sud dell’intero versante delle piccole Dolomiti dove la vista è da mozzafiato.

Poi per 20km si resterà in quota passando prima per l’Archeovia di Cima Campetto (dove sono stati trovati resti e insediamenti del paleolitico), il rifugio Gingerino (che sarà adibito a ristoro per gli atleti) e dopo 300mt si toccherà il punto più alto del percorso (Monte Campetto 1660).

Da lì 4km di corribile discesa passando per Bocchetta Gabelele su strada bianca e poi su sentiero single track che condurranno gli atleti ai 1225m del Rifugio Bertagnoli, dove si troverà il ristoro idrico e punto di cambio per gli atleti della Durona Trail Twin (19km+24km). Qui ci sarà l’unico cancello orario della gara da raggiungere in 4h45

Dopo il ristoro inizierà una salita impegnativa che porterà gli atleti all’Altare di Bepi Bertagnoli alla cui memoria è stata dedicata la canzone del maestro Bepi De Marzi “Signore delle Cime”.

Una volta raggiunto il sentiero 202 si passa per la Val Frasele e si entra nel Parco Regionale della Lessinia, zona suggestiva che correndo vari single track si percorrono Cima Lobbia, Monte Scalette e Cima Telegrafo.

Da lì, dopo 28 km di gara, finalmente inizia la tanto desiderata discesa passando per il paesino di Durlo caratteristico con la sua Cima Purga; si scende fino alle suggestive contrade di Campodalbero ( Graizzari di sotto, Zanconati, Langari e Pozza) dove il tempo sembra essersi fermato e meta tanto amata da escursionisti nel periodo natalizio grazie al giro dei Presepi.

Dal ristoro idrico di contrada Pozza mancano gli ultimi 4km di saliscendi diretti verso la piazza principale di Crespadoro dove la festa ed il “terzo tempo” è assicurato grazie alla collaborazione della Proloco di Crespadoro.

“La Durona alla sua 7ª edizione è diventata ormai un classico per il territorio del Vicentino, una gara in certi tratti dura, ma che ripaga con paesaggi da cartolina” Andrea Porrà – Responsabile Comunicazione Durona Trail– “Il cambiamento di stile è stato compiuto l’anno scorso portando un buon 20% di Atleti da altre Regioni d’Italia. Il 2023 è l’anno dove ci aspettiamo la conferma che il mix tra territorio e Durona team è una formula perfetta per praticare lo sport divertendosi dando la giusta visibilità al territorio che ci ospita.”

“Ospitare una competizione importante come la Durona Trail nel nostro territorio è motivo di orgoglio e siamo certi che la giornata del 27 maggio sarà sinonimo di festa, sportività e amicizia non solo per i partecipanti alla gara ma per tutti i cittadini. Tutta l’Amministrazione è convinta che far conoscere e apprezzare il nostro territorio anche attraverso queste iniziative sia fondamentale. Un grazie va al Presidente della Durona Trail Enrico Galliani per aver scelto Crespadoro e a tutti i volontari della Pro Loco con il Presidente Enrico Raniero, il gruppo Strodi con il Presidente Fausto Roncari, per essersi subito messi a disposizione”. Elisa Maria Ferrari, Sindaco di Crespadoro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 Maggio sul sito www.wedosport.net oppure presso il negozio sportivo Zecchin Sport via T. Dal Molin 52, 36072 Chiampo (VI)

Per info e regolamento www.duronatrail.it