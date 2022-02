LA DENUNCIA DELL’ENPA: “LA PANDEMIA HA COLPITO ANCHE GLI ANIMALI”

La pandemia ha peggiorato non solo la vita dell’uomo e dei cittadini di tutto il mondo: le conseguenze sociali, come per esempio la perdita del lavoro, anche la vita dei nostri animali domestici è cambiata. In tanti si sono rivolti all’Enpa per chiedere un aiuto per il mantenimento di questi animali. Ne parla il consigliere dell’Enpa di Vicenza, Luca Poncato, nel servizio di Giulia Lievore.