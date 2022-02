ITALIA – Aifa ritira medicinale omeopatico

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro urgente di un medicinale omeopatico ideale per ridurre ed eliminare tutti i disturbi derivanti durante il climaterio. Si tratta del KLIMAKTOPLANT DHU, commercializzato in Italia dall’azienda Schwabe Pharma Italia S.r.l. con sede in Egna (Neumarkt) in provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, in via Silvio Menestrina n. 1. Il provvedimento urgente è stato avviato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in quanto il medicinale non è conforme con quanto autorizzato. Nel dettaglio l’Aifa, con la circolare di richiamo, sottolinea che il provvedimento è stato disposto su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 142 D.L.gs. n. 219/2006, a tutela della salute pubblica, anche se il medicinale KLIMAKTOPLANT DHU, prodotto dal 2017, ad oggi è ancora in corso di validità. Resta inteso che nelle more del ritiro il medicinale non potrà essere utilizzato. La Schwabe Pharma Italia S.r.l. dovrà assicurare l’avvenuto ritiro del medicinale entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione. Il medicinale è utilizzato per i disturbi durante il climaterio come vampate di calore, tachicardia, vertigini, prurito, ansia, sudorazione improvvisa e insonnia.