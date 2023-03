ISOLA VICENTINA – Operazione antidroga: un arresto e due denunce

Nella serata del 2 marzo ad Isola Vicentina, i carabinieri della Stazione di Malo hanno eseguito die perquisizioni a carico di altrettanti indagati, conviventi, che portavano al rinvenimento di due bilancini di precisione digitale e n. 3 grinder contenenti residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposti a sequestro. I successivi sviluppi investigativi dei carabinieri di Malo hanno portato, nei giorni a seguire, all’emissione da parte della Procura della Repubblica di Vicenza di un’ulteriore decreto di

perquisizione finalizzato alla ricerca di sostanze stupefacenti a carico di G.E. 45enne, dimorante in

Isola Vicentina. Nelle prime ore del 13 marzo scorso, i carabinieri della Stazione di Malo, con le

unità antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo che ha consentito di trovare 52 grammi di cocaina ed un panetto da 100 grammi di hashish. Al termine degli accertamenti, G.E. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza applicava la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Isola Vicentina e di presentazione quotidiana alla Stazione Carabinieri di Malo