Ipa area Berica vince il premio Cresco Award Città Sostenibili

Il presidente della Provincia Andrea Nardin: “Un gioco di squadra vivere al meglio il territorio”

Il sindaco di Villaga Gonzato: “Puntiamo su Unesco e marchio d’area Colli Berici”

L’area Berica più sostenibile, più vivibile e più attrattiva grazie all’agenda “Area Berica 2030: per un territorio verde, coeso e digitale”. Un progetto di IPA Area Berica che, dopo avere superato la selezione della Fondazione Cariverona per il bando Costruire Futuro, si è aggiudicata anche il premio nazionale Cresco Award Città Sostenibili 2023 che Anci assegna ai Comuni italiani maggiormente impegnati nell’ambito della sostenibilità.

Una bella notizia che il presidente dell’Ipa Area Berica Eugenio Gonzato, affiancato dall’advisor tecnico Adaptev, ha voluto condividere questa mattina con i referenti dell’Ipa, partenariato misto pubblico-privato composto da 24 Comuni vicentini e soggetti economici, sindacali e sociali. Ad ospitarli la Provincia di Vicenza e in particolare il presidente Andrea Nardin, “a significare quanto l’area Berica rappresenti un territorio strategico del vicentino -ha sottolineato Nardin- e quanto il lavoro di squadra sia fondamentale se vogliamo realizzare interventi con un impatto concreto sulla comunità, per vivere a pieno e al meglio il nostro territorio e per proporci ai turisti.”

“Il premio Cresco Award dimostra la bontà del nostro progetto -ha affermato il presidente Ipa Gonzato- e di un percorso che stiamo facendo con l’intera comunità. Il primo passo è stato approfondire le sfide, le priorità e i bisogni locali, per elaborare un’agenda di interventi che punta ad uno sviluppo sostenibile, rispettoso della nostra storia, che anzi valorizzi le nostre tradizioni e ne faccia un punto di forza.”

Due le azioni di progetto su cui si sta in particolar modo puntando: la candidatura a Riserva della Biosfera nell’ambito del programma Unesco “Man and the Biosphere” (MaB) e la creazione di un marchio d’area Colli Berici, per promuovere le peculiarità locali e mettere in rete l’offerta turistica del territorio.

All’edizione 2023 di Cresco Award Città Sostenibili hanno partecipato 100 enti con 130 candidature. La giuria, presieduta dalla rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto, ha premiato il progetto dell’Agenda Strategica Ipa Area Berica nella categoria “Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti”. Questo progetto ha dimostrato di incarnare l’eccellenza nella promozione del progresso sostenibile a livello locale.