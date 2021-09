Investita mentre cammina sul marciapiede: arrestato un giovane

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Una donna di 69 anni è stata investita ed è morta stamattina mentre camminava sul marciapiede in via Caposeda e Montegrotto Terme: il 24enne alla guida dell’auto è stato arrestato per omicidio stradale.

Secondo una prima ipotesi, il giovane era appena uscito dal turno di lavoro in un supermercato e avrebbe avuto un colpo di sonno.