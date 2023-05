Intercettato furgone rubato con registratori di cassa colmi di denaro: ladri in fuga

Domenica sera, intorno alle ore 23:30, a Brendola in via Delle Fontanine, l’attenzione dei militari della locale Stazione in perlustrazione è stata catturata da un furgone sospetto in movimento. Nel momento in cui i militari si sono avvicinati per procedere al controllo, il fiat ducato maxi bianco accelerava la marcia, tentando la fuga e procedendo sempre più velocemente. La pattuglia dei Carabinieri ha raggiunto subito il furgone costringendo l’autista ad arrestare la marcia. I 6 occupanti vistisi braccati, hanno abbandonato il mezzo scappando a piedi. A bordo del veicolo i militari hanno trovato cinque casse automatiche per la raccolta di monete e banconote. Successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che il furgone era stato rubato tra il 26 ed il 28 ai danni di un’azienda di Vicenza, mentre le 5

casse automatiche sono risultate anch’esse rubate nel a notte stessa presso il negozio “Bissolo Casa” di Gambellara.

Il denaro contenuto all’interno delle casse automatiche era di 8.820 euro.

Il furgone e il relativo contenuto sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Le indagini sono in corso per giungere alla identificazione dei responsabili.