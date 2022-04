Iniziati i lavori sull’Adige a Rosolina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Nell’ambito di una serie di interventi idraulici programmati nel Rodigino è stata avviata, nelle settimane scorse, la sistemazione della banchina fluviale dell’argine destro del fiume Adige in località Volto in comune di Rosolina (Rovigo).

“Si tratta di un lavoro per il quale abbiamo messo a disposizione 400mila euro, – spiega l’Assessore al Dissesto idrogeologico della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin – resosi necessario a causa delle diverse erosioni formatesi nel tempo lungo la banchina fluviale che, in particolare, nel tratto compreso fra gli stanti 388 e 392, risultava notevolmente dissestata e presentava in alcuni punti una larghezza appena superiore ai due metri rispetto ai cinque dovuti”.

Con l’obiettivo di ristabilire la corretta sagoma arginale e, quindi, garantire le adeguate condizioni di sicurezza idraulica, la struttura regionale del Genio Civile ha pertanto programmato una serie di lavorazioni.

“Innanzitutto la sistemazione e l’allargamento sino a 5 metri della banchina fluviale mediante la posa in opera di terreno; – dettaglia l’Assessore – la realizzazione di una difesa spondale al piede della banchina medesima con pietrame di importante pezzatura, tra i 200 e i 500 chilogrammi; l’esecuzione di una difesa di scarpata con pietrame più piccolo, di pezzatura tra i 50 e i 200 chilogrammi; inoltre la regolarizzazione della superficie della banchina”.

Condizioni meteo e imprevisti permettendo i lavori, per i quali è stata prevista una durata di centottanta giorni, dovrebbero essere ultimati entro il mese di settembre.

“Ancora un intervento che non solo prevede il ripristino del corpo arginale – conclude Bottacin – ma che incrementerà il grado di sicurezza idraulica del territorio circostante”.