Iniziati i lavori per la posa del ponte provvisorio di Debba

Sono iniziati questa mattina con l’approntamento del cantiere nel tratto di strada verso la rotatoria di San Pietro Intrigogna i lavori per la realizzazione del ponte provvisorio di Debba.

L’intervento prevede la posa di nuove fondazioni profonde con micropali, la costruzione delle spalle del ponte e la realizzazione delle opere di connessione con la viabilità esistente.

Queste operazioni dureranno una quarantina di giorni. Successivamente, all’inizio di giugno, si procederà con la posa del ponte provvisorio, costituito da una struttura prefabbricata in acciaio.

Il manufatto permetterà di ripristinare il collegamento veicolare tra la Riviera Berica e San Pietro Intrigogna, ora interrotto a causa della chiusura in via cautelativa del vecchio ponte.

I lavori di risanamento del vecchio ponte in ghisa, che risale al 1885 ed è in stato di avanzato degrado, sono i fase di aggiudicazione per un valore di 200 mila euro, finanziati con fondi del Pnrr.