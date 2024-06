Riviera Berica – Schianto fra moto e auto: muore motociclista di Albettone

LONGARE, INCIDENTE AUTO MOTO A LUMIGNANO: DECEDUTO UN MOTOCICLISTA

Alle 15:20, di sabato 1° giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 Via Ponte di Lumignano incrocio Via Palazzo Bianco per lo scontro tra un’auto e una moto: deceduto il centauro.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e recuperato il centauro finito nel fossato a bordo strada. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’uomo, un 52enne di Albettone, Fabioo Milan. Ferito l’automobilista assistito dal personale sanitario. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.