VICENZA – Arrestato per varie rapine: dovrà scontare quasi 7 anni di carcere

Verso le ore 14.30 di ieri, le Volanti della Questura sono state allertate dalla segnalazione di urla, non meglio identificate, provenienti dalla zona di Via Scolari a Vicenza.

Portatisi rapidamente sul posto, gli Agenti hanno trovato H.M., cittadino bosniaco del 1985, in Italia senza fissa dimora, subito sottoposto a controllo sul posto. L’uomo è risultato essere gravato da una misura restrittiva della libertà personale da eseguire, emessa dalla Procura della Repubblica di Verona come cumulo di pene per varie sentenze definitive per diversi reati commessi in varie province.

Infatti, era stato condannato nel per una rapina commessa nel 2012 a Loreggia, per un furto in abitazione/furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2008 a Bologna e per un’altra rapina commessa a Castel d’Azzano (VR) nel 2016.

E’ stato pertanto accompagnato in Questura per l’esecuzione della misura e quindi portato in Carcere a Vicenza dove dovrà scontare la pena di anni 6, mesi 9 e giorni 24 di reclusione.