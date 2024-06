Noventa – Si cerca una donna scomparsa, trovata l’auto a Ronco all’Adige. Le ricerche (foto e video)

Aggiornamento ore 20

Albaredo d’Adige: Vigili del fuoco impegnati nella ricerca di una donna scomparsa.

Dalle ore 11.30 di oggi, 02 giugno, i vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di una donna, Patrizia Ruzza di Noventa Vicentina, di cui non si hanno più notizie da sabato sera.

I vigili del fuoco, per tutta la giornata, hanno setacciato le sponde del fiume Adige partendo dal ponte di Albaredo d’Adige, sulla SP 19, luogo dove è stata rinvenuta la macchina della donna. Alle operazioni di ricerca coordinate dal funzionario di servizio e da personale del distaccamento di Caldiero, si sono uniti il nucleo Cinofilo, giunto da Vicenza e Treviso, il nucleo SAPR da Belluno e Verona e nucleo elicotteri con sommozzatori a bordo giunti da Bologna.

L’intervento, ancora in atto proseguirà tutta la notte.

Aggiornamento ore 13

L’automobile sarebbe stata trovata a Ronco all’Adige (Verona), aperta e con le chiavi. sul cruscotto.

L’avviso è stato diffuso in mattinata a Noventa Vicentina. Nella notte tra sabato 1 giugno e domenica 2 giugno è scomparsa una donna residente in paese. Si tratta di PATRIZIA RUZZA, anni 49, nubile, residente con la madre in via Agora (località Caselle di Noventa Vicentina).

È uscita alle ore 21.00 di sabato 31 maggio con la sua auto, una FIAT 500 colore bianco in direzione Cologna Veneta (VR). Patrizia indossa un giubbetto e pantaloni colore nero e una borsa chiara. Con sé aveva il cellulare. Doveva rientrare dopo qualche ora. Non vedendola più rientrare e non rispondendo al cellulare i parenti hanno avvisato le Forze dell’Ordine.

Chiunque l’avesse vista o avesse notizie è pregato di contattare immediatamente la Caserma dei Carabinieri di Noventa Vicentina o comunque chiamare il 112 per dare tutte le indicazioni del caso.