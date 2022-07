Infermiera 31enne trovata morta a Vicenza: ieri sera violento diverbio con il marito dal quale si era separata

in aggiornamento

Una donna di 31 anni di origini serbe è stata trovata senza vita stamane nella sua abitazione a Saviabona. Si tratta di un’infermiera, che non si sarebbe presentata al lavoro, circostanza che ha portato alla macabra scoperta. Sul decesso sta indagando la polizia. Non si esclude alcuna ipotesi anche in considerazione del fatto che le volanti della polizia erano intervenute ieri sera nell’abitazione, in cui la 31enne abitava da poco, dove era in corso un violento diverbio fra lei e il marito, dal quale si era separata. Sul posto anche il pm di turno