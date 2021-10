Incidente sulla A13: muore autista vicentino

Incidente mortale in Autostrada A3 (Bologna-Padova) all’altezza di Cassana (Ferrara) in direzione Nord intorno alle 12. Un furgone condotto da M.B., 60enne residente a Torri di Quartesolo (Vicenza), ha tamponato violentemente un Tir. L’uomo nell’impatto è morto sul colpo mentre è rimasto illeso l’autista del tir. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dell’autista mentre i sanitari del Suem 118 ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi. Disagi al traffico, convogliato su una sola corsia.