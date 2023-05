Incidente sul lavoro ieri sera in un’azienda agricola di Mossano in via Montruglio, dove un operaio della stessa è stato colpito dalla testata di un bovino, intorno alle 20. L’uomo, che è rimasto ferito mentre stava accudendo gli animali in stalla, è stato prontamente soccorso dal 118 e portato in codice giallo all’ospedale.