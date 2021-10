Incidente in A4: muore autista del Vicentino

Incidente stradale stamane all’alba in autostrada A4 fra le uscite di Brescia Centro e Brescia Ovest. Coinvolti nel tragico sinistro quattro mezzi pesanti. Uno degli autisti, un 40ennne di origini moldave residente a Vicenza ha perso la vita. Portato in codice rosso all’ospedale, è morto a causa dei traumi dovuti allo schiacciamento provocato dai mezzi. Disagi al traffico che è stato ridotto ad una sola carreggiata per permettere le operazioni di soccorso e di sgombero dei mezzi.