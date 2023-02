Incendio in azienda elettromeccanica: il Comune: “Tenete chiuse le finestre”

Un vasto incendio è divampato stamattina presso la Nidec FIR di Gambugliano, in via Croce. Il fumo è visibile a chilometri di distanza. Nell’azienda elettromeccanica sono intervenuti i vigili del fuoco con una decina di mezzi. Le cause sono in fase di accertamento, mentre la popolazione è allarmata. Il Comune di Gambugliano, intanto, sui propri canali social informa: “Comunicazione incendio in zona industriale della ditta Nidec. La situazione è oggetto di verifica per quanto riguarda la qualità dell’aria da parte dell’Arpav. In ogni caso consigliamo di tenere chiuse le finestre. Seguiranno successive comunicazioni”.

Fonte foto: Facebook.