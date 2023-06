In Spagna il caldo arriva a 44°

Da Siviglia a Madrid, il ventaglio è più che mai l’accessorio indispensabile, in strada così come al chiuso. E per una buona ragione, “negli ultimi dodici anni, il numero di ondate di caldo nel mese di giugno è triplicato “, ha detto Rubén del Campo, portavoce dell’Agenzia meteorologica spagnola, Aemet.

Anche i madrileni, abituati al caldo, soffrono. “Stiamo cucinando. È impossibile stare in strada” , si lamenta uno di loro.

42,3 gradi a Cordoba martedì pomeriggio

Il paese affronta temperature fino a 10 gradi sopra le norme stagionali. L’ondata di caldo è la più intensa in Andalusia, dove c’erano 42,3 gradi a Cordoba, questo martedì pomeriggio 27 giugno. I sivigliani sono invitati a non esporsi troppo a lungo. In quattro giorni, due persone sono morte per un colpo di calore.

All’esterno vengono concordati gli orari di lavoro. “Abbiamo un protocollo: iniziamo alle 2 del mattino e finiamo alle 14 ”, dice un lavoratore. Il miglioramento non è previsto fino a giovedì e molti spagnoli temono il resto dell’estate. L’anno scorso, nel 2022, le alte temperature record hanno ucciso 350 persone.