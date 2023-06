In Francia la siccità danneggia le abitazioni

Giorno dopo giorno, la casa mostra segni di debolezza. Secondo la testimonianza di una proprietaria della regione Bouches-du-Rhône, sono comparse sempre più crepe alla fine dell’estate 2022, dopo l’episodio di intensa siccità. Questa residente ha quindi contattato la sua assicurazione e ha presentato una pratica al municipio.

E non è l’unica con case che mostrano crepe. Nel villaggio di Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), incastonato tra Marsiglia e Aix-en-Provence, i casi si moltiplicano. “Per la siccità del 2022 si sono dichiarati 112 cittadini, con danni alle loro abitazioni” , spiega Yann Pertuis, vicesindaco (LR) incaricato dell’urbanistica.

Questi fascicoli hanno permesso di riconoscere il paese in stato di calamità naturale all’inizio di maggio. E questo è solo l’inizio di un lungo processo, perché il lavoro degli assicuratori è più complicato di quanto si pensi. “Stiamo facendo degli studi, andremo a cercare nel terreno con degli apparecchi per vedere in particolare la natura dell’argilla, scopriamo un po’ le fondamenta per vedere come sono state fatte, perché il lavoro può essere molto pesante”, spiega un esperto.

Una battaglia che il proprietario di una casa a Bouc-Bel-Air ha già combattuto nel 2017. Ma oggi le crepe si ripresentano. “È una battaglia, perché non c’è il seguito del fascicolo. Non siamo niente. Sollecitiamo la compagnia, l’istituzione di assicuratori, mi sembra un eterno, infinito rinvio”, si lamenta Joëlle Bernardy.