In fiamme il più grande parco divertimenti della Svezia: 12 feriti (VIDEO)

Un devastante incendio ha colpito il parco divertimenti più grande della Svezia, il Liseberg, situato a Göteborg, nell’ovest del paese, provocando diverse esplosioni e una grande colonna di fumo nero che si è alzata questa mattina, lunedì 12 febbraio. Le fiamme hanno coinvolto in particolare una nuova area acquatica non ancora aperta al pubblico. Dodici persone hanno riportato ferite lievi a causa dell’incidente, secondo le autorità. Le immagini e i video dell’incendio mostrano il momento in cui il fuoco ha causato l’esplosione di un nuovissimo acquascivolo e la distruzione dell’installazione, avvolta da una densa nuvola di fumo nero.

A causa della pericolosità della situazione, la polizia ha evacuato un albergo e gli uffici nelle vicinanze del parco divertimenti Liseberg, che si trova nel centro di Göteborg. Si è evidenziata la presenza di una grande quantità di plastica nella struttura, causando il rilascio di denso fumo nero. Di conseguenza, i servizi di emergenza della regione hanno invitato le persone nelle vicinanze a rimanere al chiuso, chiudendo porte, finestre e sistemi di ventilazione.

Il parco acquatico coinvolto nell’incendio, denominato Liseberg Oceana, fa parte di un progetto di espansione del parco divertimenti, con l’apertura prevista entro la fine del 2024. Al momento, è troppo presto per determinare se l’incendio abbia avuto un’origine dolosa e per valutare l’entità dei danni, ha dichiarato la polizia in un comunicato stampa.