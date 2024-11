In fiamme cumulo di rifiuti nell’impianto di Monte Crocetta

Dalle 17 di oggi i vigili del fuoco stanno operando in Via Monte Crocetta a Vicenza presso il deposito di rifiuti per un incendio divampato su un cumulo di materiale in fase di lavorazione.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivati con un’autopompa, l’autobotte e successivamente un carro con un motoventilatore per un totale di 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Già in corso le operazioni di bonifica del materiale, che deve essere completamente bagnato e movimentato per escludere eventuali focolai. Operazioni dei vigili del fuoco che si protrarranno per diverse ore.