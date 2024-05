In 150.000 alla 103^ Fiera Campionaria

In 9 giorni la Fiera di Padova è stata visitata da 150.000 persone, attratte dalle offerte di 300 aziende giunte da tutta Italia e altre provenienti da Cuba, Francia, India, Nepal, Pakistan, Tunisia, Vietnam. Il dato di affluenza è in linea con la precedente edizione, nonostante i disagi causati dal forte maltempo, che per alcuni giorni hanno quasi del tutto impedito gli spostamenti in provincia di Padova.

“Proposte per la casa, la persona, il tempo libero, i bambini, lo shopping, riunite in quattro padiglioni, hanno dimostrato la vitalità della Fiera di Padova che da 103 edizioni (fu la prima sorta nell’Italia subito dopo la grande guerra) riesce sempre a far convergere sul territorio un gran numero di espositori e di pubblico” commenta il presidente di Padova Hall Nicola Rossi che ringrazia anche le presenze istituzionali che hanno collaborato al successo dell’iniziativa: Camera di Commercio di Padova, Venicepromex con 20 associazioni di categoria presenti e con l’organizzazione di 24 tra conferenze e presentazioni, Padova Looking Ahead & Beyond, la Camera di Commercio Italiana per la Francia che ha portato alcuni espositori dalla Provenza, Associazione Pugliesi Padova in rappresentanza di Regione Puglia; e ancora Esercito, Aeronautica Militare, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Croce Verde con i loro mezzi e attrezzature (tra cui l’unico simulatore di volo delle Frecce Tricolori, una cabina e realtà virtuale sempre della pattuglia acrobatica arrivati da Roma), oltre a Polizia Locale di Padova con il circuito per l’educazione stradale dei più piccoli. Sul palco nei nove giorni si sono avvicendati concerti e sfilate, mentre sul palco esterno del Guitar Show si è svolta una jam session di famosi chitarristi; nel ring del padiglione 4 presentazioni di razze canine e dimostrazioni di reparti cinofili della Protezione Civile e delle forze dell’ordine. Molto apprezzate dal pubblico anche le specialità culinarie regionali di Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e le presenze dei ristoranti argentino, romagnolo, emiliano, del bar cubano e dello Street Food. Grande successo anche per la presenza di 90 tra auto, Van e furgoni dei marchi Audi, Fiat Ford, Hyundai, Kia, Peugeot, Porsche, Volkswagen più il Gruppo Autoteam specializzato in automotive, con veicoli nuovi, a km zero e usati garantiti e di due Tesla nella sezione dedicata alle energie alternative, a ristrutturazioni e arredamento. E ancora dalla storia alla modernità, con le immagini portate dalla fraglia La Vecchia Padova e da iCare che ha messo a disposizione del pubblico la realtà virtuale per prove di rilassamento finalizzate anche al supporto psicologico. La 103^ Campionaria di Padova, come avviene ormai da molti anni, ha aperto i cancelli a tutti, senza biglietto d’ingresso.