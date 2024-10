Morte di Liam Payne: che cosa sappiamo?

Liam Payne, ex membro della celebre boyband One Direction, è deceduto all’età di 31 anni dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. La polizia argentina ha confermato la tragica notizia, comunicando che l’incidente è avvenuto mercoledì alle 17:00 ora locale.

“Liam James Payne, compositore e chitarrista, ex membro degli One Direction, è morto oggi dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel nel quartiere Palermo”, ha dichiarato la polizia di Buenos Aires. Alberto Crescenti, direttore del sistema sanitario d’urgenza, ha confermato che i soccorritori, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla: le ferite riportate dalla caduta erano “incompatibili con la vita”.

Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte e stanno effettuando un’autopsia. In una dichiarazione, la polizia ha precisato di essere intervenuta in seguito alla segnalazione di un “uomo aggressivo, presumibilmente sotto l’effetto di droghe o alcol”. Il direttore dell’hotel ha riferito di aver sentito un forte rumore proveniente dal retro dell’edificio, dove è stato scoperto che Payne era caduto dal balcone della sua stanza.

Payne era in Argentina insieme al suo ex compagno di band Niall Horan, che si era esibito il 2 ottobre alla Movistar Arena di Buenos Aires. Payne era stato avvistato al concerto, cantando e ballando tra il pubblico. Dopo la sua morte, centinaia di fan si sono radunati davanti all’hotel, dove la polizia aveva isolato l’area. L’atmosfera era di dolore e incredulità, con molti sostenitori in lacrime mentre si abbracciavano e cercavano conforto reciproco.

“Non ci credo, il mio cuore è spezzato”, ha detto Martina Belaustgui, una fan di 26 anni. “Le sue canzoni mi hanno aiutato durante i momenti difficili a scuola. Sono devastata.” Altri fan hanno ricordato incontri speciali con Payne, come Mariana Pinto, che lo incontrò da bambina e lo descrisse come gentile e disponibile.

Nato a Wolverhampton, in Inghilterra, nel 1993, Payne aveva solo 16 anni quando entrò a far parte degli One Direction, band fondata da Simon Cowell durante il talent show britannico The X Factor nel 2010. Nonostante la band non avesse vinto la competizione, divenne una delle boyband più famose al mondo, vendendo oltre 70 milioni di dischi con successi come What Makes You Beautiful e Night Changes. Dopo la pausa a tempo indeterminato della band nel 2016, Payne intraprese una carriera da solista, ottenendo successo con brani come Strip That Down e For You.

Negli ultimi anni, Payne aveva parlato apertamente delle sue difficoltà con la salute mentale e la dipendenza. In un’intervista del 2019, aveva rivelato di aver lottato con gli “alti e bassi irregolari” della fama, facendo uso di alcol e farmaci per stabilizzare il suo umore. Più recentemente, aveva celebrato oltre 100 giorni di sobrietà, dichiarando di sentirsi “davvero bene” grazie al supporto dei suoi fan.

Payne lascia un figlio, Bear Grey Payne, nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl Cole, giudice di X Factor. La coppia si era separata nel 2018.