Cos’è la cocaina rosa? Liam Payne l’avrebbe assunta prima di morire

La cocaina rosa, una miscela di droghe che può includere ketamina, ecstasy, metanfetamina e crack, è diventata nota come droga da festa. Di recente, ha attirato maggiore attenzione dopo che alcuni media hanno riferito che l’ex cantante degli One Direction, Liam Payne, avrebbe avuto cocaina rosa nel suo organismo al momento della sua morte. Questo ha sollevato preoccupazioni sui pericoli legati al suo utilizzo.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Cos’è la cocaina rosa?

Nonostante il nome, la cocaina rosa generalmente non contiene cocaina. È un cocktail di droghe, colorato artificialmente, che spesso combina una sostanza stimolante con una depressiva. Le droghe più comuni presenti nella cocaina rosa sono metanfetamina, ketamina (un anestetico dissociativo con effetti allucinogeni) e MDMA (ecstasy), oltre a crack, benzodiazepine e caffeina. Viene solitamente consumata sotto forma di pillola o polvere da sniffare, raramente viene iniettata, ed è diffusa soprattutto nei club.

Altri nomi comuni

La cocaina rosa è conosciuta con diversi nomi di strada, tra cui tusi o tuci, cocaina rosada, tucibi, polvere rosa, Eros e Venus. Il nome “tusi” deriva dal composto psichedelico 2-CB, creato per la prima volta dal chimico Alexander Shulgin. Tuttavia, 2-CB è ormai raro nella composizione della cocaina rosa.

Perché è nelle notizie?

Secondo alcuni rapporti, Liam Payne avrebbe avuto cocaina rosa nel sangue quando è morto cadendo dal balcone di un hotel in Argentina. Media come ABC News e TMZ hanno riportato che una prima autopsia ha trovato tracce del cocktail di droghe, anche se le fonti sono anonime e i test preliminari.

Effetti e pericoli

La cocaina rosa viene utilizzata nei locali notturni per le sensazioni di euforia e per l’aumento della percezione sensoriale. I centri di trattamento delle dipendenze nel Regno Unito avvertono che può causare allucinazioni, sbalzi d’umore, dipendenza e, in alcuni casi, psicosi. A lungo termine, può portare a gravi problemi di salute come attacchi cardiaci, ipertensione e ictus. È inoltre facile andare in overdose.

Origini della cocaina rosa

Apparsa per la prima volta in Colombia intorno al 2010, la cocaina rosa si è diffusa rapidamente nella scena dei club latinoamericani, in paesi come Argentina, Venezuela, Cile e Panama. Oggi è popolare anche tra i frequentatori di club negli Stati Uniti, in Europa (soprattutto in Spagna) e in altre parti del mondo, tra cui il Regno Unito, Austria, Svizzera e nel sud-est asiatico, secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2022.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI