Lutto nella cultura vicentina: è morto il professor Mario Bagnara

E’ morto a 84 anni il professor Mario Bagnara, dopo una malattia che aveva scoperto all’inizio dell’anno. Uomo di cultura vicentino, è stato una figura di spicco nel panorama culturale e intellettuale di Vicenza e del Veneto. Storico, professore e intellettuale, Bagnara è stato direttore per oltre trent’anni della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, un’istituzione fondamentale per la vita culturale della città. Durante il suo incarico ha promosso molte iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio librario e documentario della biblioteca, contribuendo alla crescita culturale della comunità locale.

Bagnara era conosciuto anche per il suo impegno nella divulgazione storica e per i suoi studi su figure rilevanti del territorio vicentino. Ha lasciato un’eredità importante non solo per la sua opera accademica, ma anche per il suo impegno nel rendere accessibile la cultura a un vasto pubblico.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella comunità vicentina, che lo ricorda come un uomo appassionato e generoso, sempre pronto a promuovere la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale.







Scomparsa di Mario Bagnara, il cordoglio del sindaco Giacomo Possamai

«Uomo delle istituzioni cittadine profondamente innamorato di Vicenza, Mario Bagnara ha avuto un ruolo significativo nella vita culturale, politica e amministrativa della città, a cui per decenni ha dedicato il suo impegno civico. Nelle numerose cariche rivestite in tanti anni di servizio per la città – in particolare negli anni ‘90 come assessore alla cultura nella prima amministrazione Variati e più tardi in quella Hűllweck – i tratti che lo hanno contraddistinto sono sempre stati quelli della ricerca del dialogo e della pacatezza. Con lui se ne va un modo di fare politica garbato, ma non per questo meno determinato ed efficace. Alla moglie Marilisa e ai familiari esprimo il cordoglio dei tanti cittadini e amministratori che ne ricorderanno la gentilezza e la signorilità».