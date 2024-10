Jay-Z Taylor Swift sono le star cantante più ricche del pianeta. L’uomo più ricco resta Musk

Diciotto anni dopo l’uscita del suo primo album omonimo, Taylor Swift è ai vertici del mondo del pop… e il suo conto in banca è pieno. Diventato ufficialmente miliardario nell’ottobre del 2023, il cantante americano 34enne è ora il cantante più ricco del pianeta. Secondo la nuova classifica di Forbes , il suo patrimonio ammonta infatti a 1,6 miliardi di dollari, cosa che gli permette di soppiantare la diva delle Barbados Rihanna, ora al secondo posto con 1,4 miliardi di dollari.

Nel dettaglio, Forbes precisa che il cantante di “Fortnight” ha guadagnato l’anno scorso 600 milioni di dollari grazie alle royalties legate alle vendite dei suoi album e ai profitti generati dal suo Eras Tour. 600 milioni di dollari è anche il valore stimato del suo catalogo musicale di cui resta proprietaria, in un momento in cui Bruce Springsteen e altri vendono il loro a caro prezzo. Infine, secondo la revisione finanziaria, possiede 125 milioni di dollari in beni immobili.

Jay-Z mantiene il primo posto

Resta il fatto che Taylor Swift non è ancora la star della musica più ricca del pianeta. Questo titolo va per un altro anno al rapper-produttore Jay-Z con una fortuna stimata in 2,5 miliardi di dollari, alimentata dalla sua società di intrattenimento Roc Nation, dai suoi investimenti immobiliari e dalle sue partecipazioni in marchi di liquori come Armand de Brignac e D’Usse cognac . L’artista più ricco del mondo? Il regista Steven Spielberg, con 53 miliardi di dollari.

Se queste somme sono impressionanti, collocano gli artisti molto in alto nella classifica delle personalità più ricche del pianeta ma non ai vertici. Jay-Z è solo al 1383° posto e Taylor Swift al 2120°, molto, molto dietro a un quartetto di giganti della tecnologia guidati da Elon Musk (258,8 miliardi), Larry Ellison (206,7 miliardi), Mark Zuckerberg (202,2 miliardi) e Jeff Bezos ( 199,1 miliardi). In quinta posizione si colloca il francese Bernard Arnault (180,5 miliardi).