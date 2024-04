Impressionante eruzione in Indonesia: rischio tsunami (VIDEO)

Impressionanti schizzi di lava immortalati in video. Sui social network, le immagini dell’eruzione del vulcano Ruang, nel nord dell’Indonesia, non mancano di impressionare gli internauti. Quest’ultimo ha avuto una prima eruzione martedì sera, poi altre due mercoledì mattina presto. Non sono stati segnalati morti o feriti, ma più di 800 persone sono state evacuate da due villaggi dell’isola di Ruang verso un’isola vicina. Poi “ ci sono state piogge di cenere vulcanica ”, indicano le autorità sui social network.

Nel dettaglio, la prima eruzione ha proiettato una colonna di cenere fino a due chilometri nel cielo, rispetto ai 2,5 chilometri della seconda, ha affermato Muhammad Wafid, direttore dell’agenzia nazionale di geologia. Secondo l’agenzia vulcanologica, l’attività del vulcano Ruang è aumentata dopo i due terremoti delle ultime settimane. Il livello di allerta per il vulcano, che raggiunge i 725 metri, era stato alzato da due a tre, il secondo livello più alto possibile, prima dell’eruzione.

L’Indonesia si trova sull’Anello di Fuoco del Pacifico, dove l’incontro delle placche continentali provoca una significativa attività vulcanica e sismica. Il paese ha quasi 130 vulcani attivi.

L’Indonesia trattiene il fiato. Nel nord dell’arcipelago, l’attività del vulcano Ruang, in eruzione da martedì 16 aprile, si è intensificata nella notte tra mercoledì e giovedì, spingendo le autorità del Paese a innalzare il livello di allerta al massimo e a ordinare l’evacuazione di 11.000 persone. persone nella zona vicino al vulcano, a causa del possibile rischio di tsunami.

” I residenti dell’isola di Tagulandang, in particolare quelli che risiedono vicino alla spiaggia, dovrebbero essere in allerta per il rischio di rocce volanti, nuvole di fuoco e tsunami causati dal collasso della massa vulcanica in mare “, Hendra Gunawan, direttore dell’Agenzia vulcanologica indonesiana , ha detto in una dichiarazione mercoledì.

Il cratere del vulcano si è infiammato ed ha eruttato lava nella notte tra mercoledì e giovedì. Le case sulla vicina isola di Tagulandang sono crivellate di buchi causati dalla caduta di rocce vulcaniche e i residenti si stanno preparando ad andarsene, almeno temporaneamente.

Una squadra di una ventina di persone sta evacuando a bordo di gommoni gli abitanti che vivono lungo la costa di fronte al vulcano. ” Attualmente, molte persone stanno ancora vagando. Forse per evacuare beni di valore dalle loro case “, ha detto all’AFP Ikram Al Ulah, un soccorritore locale contattato telefonicamente dal porto di Tagulandang.